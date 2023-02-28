بدء حصر المشاريع الخدمية المستهدفة بالتنفيذ في بلدية طبرق

أعلنت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار أمس الإثنين، 27 فبراير 2023، البدء في حصر المشاريع المستهدفة بالتنفيذ في بلدية طبرق المتمثلة في حل مشاكل الصرف الصحي وصيانة ورصف، ازدواج مداخل المدينة الشرقي والغربي وصيانة الإنارة العمومية، والمدارس واستكمال 3 مشاريع داخل مركز طبرق الطبي، وصيانة عمارات الإسكان العمومي المتهالكة بالإضافة إلى فتح مسارات الطرق داخل المدينة.

كما شرعت اللجنة في تنفيذ مشروع حفر 3 آبار لمياه الشرب في منطقة جردس العبيد، إضافة لوصول لاستمرار أعمال مشروع توسعة وصيانة طريق قنفودة- قاريونس.