اجتماع هام لمتابعة الإنفاق الحكومي … تابع التفاصيل

عقد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” والنائب “عبدالله اللافي” اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة “، ومحافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير”، ورئيس ديوان المحاسية “خالد شكشك” ووزير المالية “خالد المبروك”، ووزير التخطيط المُكلف “محمد الزيداني” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” لمُتابعة الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام الجاري .

كما تم خلال الاجتماع مراجعة الإجراءات المُتخذة من وزارة المالية بشأن زيادة معدلات الإفصاح والشفافية، وتطابق البيانات الشهرية مع المصرف المركزي وضمان التوزيع العادل للمناطق والبلديات وفق المعايير المُعتمدة.

وناقش الاجتماع باب التنمية للعام الجاري، بحيث يكون وفق مشاريع محددة تتوفر فيها الشروط التعاقدية وضمان الشفافية فيها، كما تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة الإنفاق الحكومي، وضمان التوزيع العادل للإيرادات وفق معايير الشفافية.

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