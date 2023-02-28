“شكشك” يؤكد على ضرورة تبني استراتيجية تنظم القطاع الصحي

شارك رئيس الديوان “خالد شكشك” في المنتدى الثالث لشركاء التنمية الذي تنظمه وزارة المالية بالتنسيق مع البنك الدولي ومشاركة البنك الإفريقي للتنمية، تحت شعار “إصلاح القطاع الصحي” بحضور كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وعدد من السفراء المُعتمدين، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة والمراكز الصحية، وعدد من الوكلاء، ومديري الإدارات بالوزارات والمؤسسات وديوان المحاسبة، ومهتمين بالقطاع الصحي.

كما أكد “شكشك” خلال مداخلته على ضرورة تبني استراتيجية تنظم القطاع الصحي وإعادة هيكلته، ووضع خطة صحية رقمية من خلال نظام معلوماتي، وتعزيز القدرة المؤسيسة للرعاية الصحية الأولية،

وأن التحدي الأكبر هو مواجهة الفساد بأشكاله المختلفة.

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