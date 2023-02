إنتاج «أوبك» من النفط يرتفع بـ150 ألف برميل يومياً

سجل إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” من النفط، ارتفاعاً الشهر الجاري بنحو 150 ألف برميل يومياً مقارنة بمستويات يناير الماضي.



وبحسب مسح لوكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء، فقد سجل إنتاج النفط داخل أوبك مستويات 28.97 مليون برميل يومياً، بدعم من تعافي الإمدادات النفطية في نيجيريا على الرغم من التزام كبار منتجي النفط باتفاق تحالف “أوبك+” الأوسع نطاقاً على خفض الإنتاج لدعم السوق.

هذا وبلغت نسبة امتثال أوبك لتخفيضات الإنتاج في الشهر الجاري مستويات 169% مقارنة بـ172% الشهر الماضي، ومع ذلك، فإن الإنتاج لا يزال منخفضاً بأكثر من 700 ألف برميل يومياً منذ سبتمبر، بحسب ما نقلت شبكة “CNBC”.

