خاص: بمشاركة 19 مصرف ليبي.. افتتاح فعاليات الملتقى التدريبي للمصارف الليبية الخاص بإدارة المخاطر

افتتح بالعاصمة التونسية الملتقى التدريبي للمصارف الليبية الخاص بإدارة المخاطر، حيث يأتي هذا الملتقى للتعريف بإدارة المخاطر وأهميتها واكساب البنوك الليبية مزيد المهارات في مخاطر الائتمان والتمويل والامتتال وفق النماذج والآليات الدولية الرائدة لتجنب وتفادي المخاطر والخسائر وكيفية التصدي لها ومواجههتا .

في حين أفاد نائب المدير العام لبنك اليوباي روما راعي الملتقى “عصام الرايس” لصحيفة صدى الاقتصادية: بأن هذا البرنامج يأتي من ضمن أولويات واستراتيجيات بنك اليوباي بروما الذي يطمح لمزيد العمل مع البنوك الليبية والاستفادة المشتركة وتبادل الخبرات والمعارف .

حيث قال ممثل بنك اليوباي بليبيا “طارق العجيلي”: إن هذا الملتقى جاء نتاجاً لعدة اجتماعات ولقاءات مع البنوك الليبية التي أوصت على مثل هذه البرامج والأنشطة المشتركة التي تحقق قيمة مضافة وتحد من المخاطر وتعزز مكانة والميزة التنافسية النسبية للبنوك الليبية .

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