الادارة العامة للحسابات العسكرية تزف خبراً ساراً للمشمولين بقرار 441 لأفراد الجيش

زفت الادارة العامة للحسابات العسكرية، اليوم الثلاثاء بشرى سارة لـكـافـة افراد الجيش الليبي حيث تم تفعيل قرار 441 مع شهر يناير وفبراير من العام الجاري 2023م .

وتوجهت الادارة العامة للحسابات العسكرية، بالشكر لكل من ساهم في انجاز هذا المجهود .

يشار الى أن قرار مجلس الوزراء رقم (441) بجداول مرتبات وعلاوات منتسبي الجيش الليبي .

بدورها كانت وزارة المالية قد أشارت إلى أسباب التأخير في صرف رواتب شهر يناير وفبراير، مؤكداً أن أهم الأسباب هو إدخال 400 ألف متغير على مرتبات القطاع العام خلال الشهرين، وكذا استكمال أكثر من 100 ألف تغيير مسار على مرتبات العاملين بالموظفين العاملين بالعام. كما استكملت تنفيذ 16 ألف إفراج جديد على المرتبات بمختلف القطاعات الحكومية؛ واستكملت تنفيذ 140 ألف تسوية للمرتبات تنوعت بين ترقيات وتسويات مالية للموظفين.