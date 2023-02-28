“السويسي” : فتح الاعتمادات بعد الإجراءات الأخيرة سيكون خسارة للتجار

تحدث مالك لشركة المستلزمات الطبية “حسن سويسي” خلال لقاء له بقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية فيما يخص عدم فتح مصرف ليبيا المركزي للحوالات المباشرة، حيث قال: النقطة التي يتفق فيها كُل التجار سواء صغار أو كبار هي التكلفة، ووجود اعتماد باجراءات مُسهلة ولكن الآن الاعتماد أقل أقل من 100 ألف دولار إن تم فتح اعتماد سيكون التاجر خاسر نظرًا لارتفاع التكلفة .

قال أيضًا: وفيما يتعلق بالحوالة المباشرة نحن نتعامل مع مصانع بالثقة والسمعة أي بتحويل 20 ‎%‎ أو 30‎ ‎%‎ بعد الوصول، وتارةً تأتي البضاعة من دبي وتارةً من تركيا وأحيانًا تتأخر وكل هذا سيهز الثقة، والأمر غير أمني بالنسبة للتجار ولا نستطيع الفرض على الزبائن التوريد كاش ومشاكل عدة نُعانيها .

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