وزارة الإسكان والتعمير تُتابع سير العمل بالمشروعات التنموية التي استأنف العمل بها بمدينة نالوت

نالوت 28 فبراير 2023 (وال)- تفقد وكيل وزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية خالد محمد العبدلي اليوم الثلاثاء، عددٍ من المشروعات التي استأنف العمل بها بمدينة نالوت ضمن خطة “عودة الحياة”.

وتابع الوكيل خلال زيارته التفقدية سيّر العمل بالمشروعات والوقوف على التفاصيل الفنية، ومدى التزام الشركات المنفذة بالمواصفات القياسية.

ورافق الوكيل خلال زيارته مدير إدارة المشروعات ومدير الشؤون الإارية والمالية بالوزارة ورئيس ديوان وزارة الإسكان بالمنطقة الغربية.

وتأتي هذه الزيارة بناء على تعليمات وزير الإكان والتعمير في حكومة الوحدة بشأن متابعة سير العمل بالمشروعات التنموية في البلاد.

(وال)

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