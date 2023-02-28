الذهب يتجه صوب أكبر انخفاض في 20 شهراً

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متجهة صوب أكبر خسارة شهرية لها منذ يونيو حزيران 2021 مع تراجع جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا في ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1811.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهرين أمس الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1817.30 دولار للأوقية.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وفقد المعدن الأصفر نحو ستة بالمئة حتى الآن في فبراير شباط الجاري، مسجلا تراجعا حادا عما كان عليه في وقت سابق من هذا الشهر عندما سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022.

وتتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى ذروته عند 5.415 بالمئة في سبتمبر .

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.58 دولار للأوقية في طريقها لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر 2020.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 939.33 دولار وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1432.84 دولار للأوقية. ومن المنتظر أن يسجل المعدنان انخفاضا شهريا في الأسعار.