“الحويج” يتابع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للمعارض ومن ضمنها البدء في تنفيذ مشروع معرض طرابلس الجديد

تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض “عصام العول” الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للمعارض والتي من ضمنها الشروع في تنفيذ معرض طرابلس الجديد العامرية بمساحة إجمالية تصل إلى 450 ألف متر مربع.

واستعرض “العول” خلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” ووكلاء وزارة الاقتصاد ومستشارة الوزير ومدراء الإدارات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة، خطة هيئة المعارض وعلى رأسها معرض طرابلس الجديد الذي سيقام بمنطقة العامرية وقدم عرضا مرئيا للخرائط الاستثمارية للمعرض موضحا أن المساحة الإجمالية لصالات العرض المستهدفة المبدئية 13 ألف و500 متر مربع.

وأكد “الحويج” على أن المعارض في ليبيا شهدت نقلة نوعية رغم ضعف الإمكانيات، مشيرا إلى أن الوزارة وهيئة المعارض تسعيان لجعل معرض ليبيا ضمن المعارض المنافسة عالمياً من خلال صيانة وتطوير المعارض القائمة وإنشاء معارض جديدة وفق المواصفات والخدمات المعهودة بالمعارض العالمية، مع تأكيده على ضرورة إشراك القطاع الخاص لتحقيق ذلك ولتكون المعارض موردا مهما وأساسيا وداعما للاقتصاد الوطني.

من جانبه اقترح رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” أن يتم طرح المشروع للاستثمار من خلال الاستفادة من القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني وسرعة الإنجاز.

