“بوشيحة”: عدد الشركات الأجنبية التي منح لها إذن مزاولة النشاط في ليبيا خلال العام الماضي وصل إلى 102 شركة

كشف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل بوشيحة” بأن إجمالي عدد الشركات الأجنبية التي منح لها إذن مزاولة النشاط في ليبيا خلال العام الماضي 2022 وصل إلى 102 شركة.

وأوضح “بوشيحة” بأن عدد 44 شركة من هذه الشركات الأجنبية الممنوح لها إذن مزاولة النشاط العام الماضي تدخل للعمل في ليبيا لأول مرة، في حين تقدمت 58 شركة أجنبية بطلبات تجديد الأذونات الممنوحة لها سابقا.

وأضاف بأن نشاطات هذه الشركات تضمن مجالات مختلفة أهمها مجال النفط الذي ضم 35 شركة، إضافة إلى 37 شركة في مجال المقاولات والبناء والتشييد، و16 في مجال الكهرباء و7 في مجالات

الاتصالات.

أما بخصوص جنسية هذه الشركات فأشار “بوشيحة” إلى أن مثلت 37 دولة مختلفة، أهمها تركيا “35 شركة”, وتونس “12 شركة”، ومصر “8 شركات”, وبريطانيا “7 شركات”, وألمانيا “5 شركات”، وإيطاليا “5 شركات”، وفرنسا “5 شركات”، إضافة إلى”3 شركات” من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد بأن عودة هذه الشركات الأجنبية إلى ليبيا تأتي بسبب الاستقرار الذي شهدته البلاد خلال عام 2022 مما يشجع عودة الشركات للعمل بليبيا والمشاركة في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات.

