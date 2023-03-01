تغييرات جديدة.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 01 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 01 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8324 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1233 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8235 دينار، والدولار الكندي 3.5506 دينار ليبي، والليرة التركية 0.256 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2876 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3157 دينار، والدينار التونسي 1.5352 دينار، والدرهم المغربي 0.4648 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: