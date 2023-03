عقب تقريرها وانخفاض إنتاج ليبيا النفطي.. أمين عام «أوبك» يصل طرابلس

وصل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم فيصل الغيص، مساء الثلاثاء، طرابلس؛ واستقبله بمطار معيتيقة الدولي وزير النفط والغاز محمد عون.

وقالت وزارة النفط والغاز إنّ زيارة الأمين العام لمنظمة «أوبك» إلى طرابلس تأتي تلبية لدعوة عون وذلك لبحث كافة المواضيع التي تتعلق بقطاع النفط والغاز باعتبار ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسيين داخل المنظمة.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، قالت إن إنتاج ليبيا من النفط انخفض بنحو 10 آلاف برميل خلال فبراير ، ما أفقدها لترتيبها بين الدول المصدرة للنفط إفريقيا.

وأفادت المنظمة في تقريرها الشهري، بأن ليبيا تراجعت إلى المركز الثالث بعد كل من أنغولا ونيجيريا، بدلا من المركز الثاني الذي حلت به في ديسمبر الماضي.

واستقر الإنتاج الليبي عند 1.14 مليون برميل يوميا خلال يناير من العام الجاري، وشهد إنتاج النفط النيجيري ارتفاعا بنحو 65 ألف برميل يوميا ليستقر عند 1.336 مليون برميل، و1.155 لأنغولا صاحبة المركز الثاني.

