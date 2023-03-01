المركزي: الدولار والإسترليني ينخفضان واليورو يرتفع

الوطن| رصد

انخفض متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، إلى 4.8324 دينار مقابل 4.8378 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.8235 دينار مقابل 5.8261 دينار أمس، بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.1233 دينار من 5.1215 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، في حين تراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.256 دينار، بينما زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.7002 دينار من 0.697 دينار أمس.

وتاليا أسعار العملات: