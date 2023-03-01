المركزي: الدولار والإسترليني ينخفضان واليورو يرتفع

الوطن| رصد
انخفض متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، إلى 4.8324 دينار مقابل 4.8378 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.8235 دينار مقابل 5.8261 دينار أمس، بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.1233 دينار من 5.1215 دينار أمس.
وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، في حين تراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.256 دينار، بينما زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.7002 دينار من 0.697 دينار أمس.
وتاليا أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8324 د.ل
|4.8445 د.ل
|4.8203 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1233 د.ل
|5.1361 د.ل
|5.1105 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8235 د.ل
|5.8381 د.ل
|5.8089 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5506 د.ل
|3.5595 د.ل
|3.5417 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2667 د.ل
|3.2749 د.ل
|3.2585 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1408 د.ل
|5.1537 د.ل
|5.128 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4632 د.ل
|0.4644 د.ل
|0.462 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4684 د.ل
|0.4696 د.ل
|0.4672 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6884 د.ل
|0.6901 د.ل
|0.6866 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.54 د.ل
|3.55 د.ل
|3.54 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2876 د.ل
|1.2909 د.ل
|1.2844 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3157 د.ل
|1.319 د.ل
|1.3124 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5352 د.ل
|1.539 د.ل
|1.5313 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.354 د.ل
|0.355 د.ل
|0.353 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4648 د.ل
|0.466 د.ل
|0.4636 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.36 د.ل
|1.36 د.ل
|1.35 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.645 د.ل
|0.645 د.ل
|0.645 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.256 د.ل
|0.2566 د.ل
|0.2553 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7002 د.ل
|0.7019 د.ل
|0.6984 د.ل
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك