ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023م، مع وزير الدولة للوزراة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية “نيلز آنن”مجموعة من القضايا المتعلقة بالمسارات السياسية والتي على رأسها الانتخابات.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف دعم وتطوير المراءة، وتم استعراض ما انجزته الحكومة في هذا المجال من انشاء مراكز دعم وتطوير المراءة في مجموعة من البلديات، مؤكداً “التومي” بأن العمل جاري على استحداث مجموعة اخرى من المراكز بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون .

كما تمت مناقشة الاجراءات الاصلاحية التي تبنتها حكومة الوحدة سواء على مستوى الشفافية وما تم اعتماده من منصة المشتريات الحكومية وايضاً تبنيها لمنهجية اتصال حكومي، لسهولة التواصل بين المواطنين والحكومة.

واكد “التومي” بأن الحكومة على جاهزية تامة لتنفيذ الانتخابات وفق اسس دستورية صحيحة، مشيراً الى النجاح المحقق في الانتخابات البلدية التي تمت المباشرة في تنفيذها خلال الفترة الماضية ولازال تنفيذها مستمراً في مجموعة جديدة من البلديات.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل لتعزيز اوجه التعاون القائم وفتح افاق جديدة تسمح بتحقيق شراكة فعلية، كما أكدوا الاطراف المجتمعة بان احداث التنمية الحقيقية من خلال تفعيل المشروعات المتوقفة واطلاق مشروعات جديدة والتركيز على تحسين جودة حياة المواطن هي الاساس لتحقيق الاستقرار، لانهاء المراحل الانتقالية من خلال تنفيذ انتخابات حقيقة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية السيد “عمر كتي”، ومستشار الوزير لشؤون التعاون الدولي السيد “محمد أبوحلقة”، ومسؤول ملف اللامركزية بالوكالة الالمانية للتعاون GIZ.

The post “التومي” يناقش مع “نيلز آنن” القضايا المتعلقة بالمسارات السياسية والتي على رأسها الانتخابات appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا