بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية.. “الحويج” يعقد اجتماعًا لمناقشة الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للمعارض

عقد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” ، يوم أمس الثلاثاء اجتماع موسع بديوان الوزارة بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”، وضم وكلاء الوزارة للشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة ومستشار الوزير ومدراء الإدارات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الاقتصاد ، أستعرض خلاله رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض “عصام العول” الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للمعارض ومن ضمنها الشروع في تنفيذ معرض طرابلس الجديد العامرية من ضمن مشاريع عودة الحياة التي اطلقتها حكومة الوحدة الوطنية ، بمساحة إجمالية 450,000 متر مربع وأهمية موقعه من الناحية الجغرافية لقربه من مطار طرابلس الدولي 20 كيلو متر و مطار معيتيقة 49 كيلو متر ومن ميناء طرابلس 42 كيلو متر ويبعد عن مركز العاصمة 39 كيلو متر، حيث تم عرض مرئي للخرائط الاستثمارية للمعرض تبلغ إجمالي مساحة صالات العرض المستهدفة المبدئية 13,500 متر مربع.

وبدوره اقترح رئيس هيئة الرقابة بطرح المشروع للإستثمار من خلال الإستفادة من القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني وسرعة الإنجاز، وأشاد بتوحيد الواجهة الأمامية للمعارض في مختلف مناطق ليبيا وتقديمها للهوية التاريخية للمعرض الليبي العريق.

من جهته عقب “الحويج” إلى أن المعارض شهدت نقلة نوعية رغم ضعف الإمكانيات والوزارة وهيئة المعارض تسعى لجعل معرض ليبيا ضمن المعارض المنافسة عالمياً من خلال صيانة وتطوير المعارض القائمة وإنشاء معارض جديدة وفق المواصفات والخدمات المعهودة بالمعارض العالمية، مشيداً بضرورة إشراك القطاع الخاص لتحقيق ذلك ولتكون المعارض مورد مهم وأساسي داعم للاقتصاد الوطني .

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