الرقابة الإدارية والاقتصاد يبحثان الشروع في تنفيذ معرض طرابلس الجديد بالعامرية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، أمس الأربعاء 1 مارس 2023، اجتماعا مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، لمناقشة الشروع في تنفيذ معرض طرابلس الجديد بالعامرية، بمساحة إجمالية 450,000 ألف متر مربع وأهمية موقعه من الناحية الجغرافية لقربه من مطار طرابلس الدولي، بمسافة 20 كيلو متر ومطار معيتيقة بمسافة 49 كيلو متر ومن ميناء طرابلس البحري بمسافة 42 كيلو متر، ويبعد عن مركز العاصمة 39 كيلو مترا، حيث تم عرض مرئي للخرائط الاستثمارية للمعرض تبلغ إجمالي مساحة صالات العرض المستهدفة المبدئية 13,500 ألف متر مربع.

وقد اقترح رئيس هيئة الرقابة بطرح المشروع للاستثمار من خلال الاستفادة من القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني وسرعة الإنجاز، وأشاد بتوحيد الواجهة الأمامية للمعارض في مختلف مناطق ليبيا.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن المعارض شهدت نقلة نوعية رغم ضعف الإمكانيات، وذلك من خلال صيانة وتطوير المعارض القائمة وإنشاء معارض جديدة وفق المواصفات والخدمات المعهودة بالمعارض العالمية.