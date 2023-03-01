لجنة إعادة الإعمار تعلن البدء في حصر المشاريع المستهدفة في بلديتي درنة والقبة

باشرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، اليوم الأربعاء 1مارس 2023، في تنفيذ المشاريع الخدمية ببلدية درنة، المتمثلة في حل مشاكل الصرف الصحي وصيانة ورصف وفتح مسارات الطرق داخل المدينة، وصيانة الإنارة العمومية والمدارس وصيانة عمارات الإسكان العمومي المتهالكة، بالإضافة إلى معالجة إشكالية تكدس القمامة والنفايات بالمدينة.

كما تواصل اللجنة ببلدية القبة، أعمال حل مشاكل الصرف الصحي وصيانة ورصف وفتح مسارات الطرق داخل المدينة، وصيانة الإنارة العمومية والمدارس وصيانة عمارات الإسكان العمومي المتهالكة وإنشاء المساحات الخضراء.