اصدرت المؤسسـة الوطنيـة للنفـط القرار 2 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفط والغـــاز برئاسة السيد “مصطفى هما” ، وضم المجلس في عضويته كلا من عضواً للشؤون الهندسية والمشاريع وتقنية المعلومات ،”بدر الصيد” و عضواً للشؤون المالية والموارد البشرية “أحمد باللو”، وعضوا للعمليات “احمد منصور” وعضواً للشؤون التصنيع والصيانة المرافق “السنوسي امحمد”.

وبعد قرار الوطنية للنفط بخصوص هذا الشأن تم اليوم الاربعاء بمقر شركــة سرت لإنتاج وتصنيــع النفط والغــاز مراسم التسليم والاستلام بين مجلس الإدارة السابق ومجلس الإدارة الجديد.

وذلك بحضور اللجنة المكلفة بتوثيق المحضر وإحالته إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” ضمت اللجنة “عمر رحيل” ، و “سعيد السنوسي” ، و “باسم بعيو”.

The post شركة سرت تجرى مراسم تسليم واستلام بين مجلس الإدارة السابق والجديد appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا