“أبوشيحة”: بلغ عدد الفروع التي تم منحها إذن مزاولة نشاط خلال عام 2022م 44 شركة

نوه وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية “سهيل ابوشيحة” بأنه قد بلغ عدد الفروع التي تم منح لها إذن مزاولة نشاط خلال عام 2022م 44 شركة أول مرة تدخل للعمل بليبيا وعدد 58 شركة تقدمت بتجديد الأذونات الممنوحة لها بعدد إجمالي 102 شركة أجنبية، وتضمنت نشاطاتها مجالات مختلفة أهمها 35 شركة في مجال النفط و 37 شركة في مجال المقاولات والبناء والتشييد و 16 في مجال الكهرباء و7 في مجالات الاتصالات.

مُضيفاً بأن هذه الفروع مثلت جنسيات 37 دولة مختلفة وأهمها تركيا 35 – مصر 8 – ألمانيا 5 – أمريكا 3 إيطاليا- – تونس 12 – بريطانيا 7 – فرنسا 5 ، تأتي عودة الشركات بسبب الاستقرار الذي تشهده ليبيا خلال عام 2022 مما يشجع عودة الشركات الأجنبية للعمل بليبيا والمشاركة في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات .

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