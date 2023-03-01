“أبوهيسة” يُصدر منشور بشأن قيام بعض الجهات التابعه بإبرام عقود واتفاقيات استثمار وإيجار وتخصيص مواقع دون أخذ الإذن من الوزارة

أصدر وزير الصناعة والمعادن “أحمد أبوهيسة” المنشور رقم (1) للعام 2023م بشأن قيام بعض الجهات التابعه بإبرام عقود واتفاقيات استثمار وإيجار وتخصيص مواقع دون أخذ الإذن من الوزارة ، حيث لوحظ قيام بعض الجهات التابعة بإبرام عقود و اتفاقيات استثمار وإيجار وتخصيص مواقع للاستثمار دون أخذ الأذن من الوزارة واعتمادها من وزير الصناعة والمعادن وفق التشريعات النافذة بعد التوقيع .

كما طالب “أبوهيسة” من خلاله رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون للمؤسسات والهيئات والمراكز والشركات التابعة للوزارة التقيد بما ورد، منوهًا إلى أنه ستتخذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف ذلك.

مُضيفاً بأن الوزارة تخلي مسؤوليتها من التبعات القانونية المترتبة عن إبرام مثل هذه العقود .

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