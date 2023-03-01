أصدر تعليمات جديدة.. تفاصيل اجتماع الدبيبة مع وزير المالية ومدراء المصارف بشأن تسريع صرف الرواتب

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاربعاء اجتماعًا جديدًا بشان صرف مرتبات المواطنين تسريعها لتصل إلى مستحقيها في وقت مناسب .

وترأس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الاجتماع الذي أقيم بقاعة الاجتماعات في مصرف الجمهورية بالمدينة القديمة، بحضور محافظ المصرف المركزي، ووزير المالية ومديري مصارف الجمهورية،الصحارى، شمال أفريقيا، الوحدة)، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية والمصرف المركزي، لمُتابعة صرف مرتبات الموظفين والعمل على تسريعها لتصل إلى مستحقيها في وقت مناسب.

وأكد المحافظ في كلمته الافتتاحية، أن لجنة المدفوعات الوطنية بالمصرف تعمل بشكل مستمر لتطوير نظامها، ولا بد من إعطاء أولوية لتسريع إحالة المرتبات، من خلال هذا النظام الذي يتطلب التنسيق مع وزارة المالية وتكليف فريق عمل مشترك لتنفيذه.

وشدد رئيس الوزراء في كلمته، على ضرورة استكمال منظومة المالية العامة التي تنفذها وزارة المالية، وتنظيم مراقبات الخدمات المالية بالمناطق، معتبرا أن تنفيذ هذه الخطوات سيساعد في تنظيم العلاقة بين المركزي ووزارة المالية، وسيسهم في صرف المرتبات بشكل أسرع وأكثر دقة، مشيدا بالجهود المبذولة من الجانبين لصرف المرتبات وانتظامها خلال المدة الماضية.

وأكد وزير المالية أن وزارته تعمل مع المركزي لتفعيل الإجراءات الإلكترونية بينهما، لضمان الانسيابية في العمل.

وفي ختام الاجتماع، أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزارة المالية، بزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية، وتكثيف التعاون مع المركزي من أجل مُطابقة البيانات ومُعالجة الصعوبات التي تعيق أوجه التعاون بينهما.