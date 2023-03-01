بحث وزير النفط و الغاز محمد عون مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم الغيص كافة المواضيع التي تتعلق بقطاع النفط و الغاز، باعتبار أنّ ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسين داخل المنظمة.

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها الأمين العام لأوبك تلبية لدعوة وزارة النفط الغاز، وفق ما أفادت به الوزارة في بيان مقتضب.

من جانبه استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأمين العام للمنظمة، حيث تناولا أهمية دور المنظمة في الحفاظ على التنسيق بين الدول المنتجة للنفط.

من جانبه ثمن الغيص، دور ليبيا وحرصها من أجل وحدة أوبك وتعزيز جهودها بما يخدم المصالح المشتركة للجميع، معتبراً أن ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسيين داخل المنظمة.

ووفقا للتقرير الشهري لمنظمة أوبك، فقد حازت ليبيا المركز الثالث إفريقيا في مؤشر إنتاج النفط الخام في شهر فبراير الماضي، بإجمالي إنتاج بلغ 1.14 مليون برميل يوميا خلف نيجيريا وأنغولا.

وفي يناير الماضي أعلنت منظمة أوبك أن إنتاج ليبيا من النفط لعام 2022 ارتفع بمقدار 17 ألف برميل يوميًا على التوالي، ليصل الإجمالي عند 1.159 يوميًا مع نهاية ديسمبر، محتلة بذلك الترتيب الرابع على مستوى القارة الإفريقية بمتوسط إنتاج يومي بلغ 991 ألف برميل يوميا في منتصف عام 2022.

يذكر أن ليبيا تصدرت القائمة الإفريقية في نوفمبر الماضي في إنتـاج النفط بـمليون و163 ألف برميل يوميا، تلتها أنغولا بـمليون و67 ألف برميل، ثم الجزائر بـمليون و60 ألف برميل، فيما تراجعت نيجيريا إلى المرتبة الرابعة بـمليون و24 ألف برميل يوميا.

وكانت منظمة “أوبك” قد استثنت ليبيا من قرار خفض الإنتاج في الدول المصدرة بمقدار مليوني برميل يوميا.

وتعتبر ليبيا عضوا مهما في منظمة أوبك التي تضم عددا من الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ويعتبر الهدف الجامع لهذه الدول هو تنسيق وتوحيد سياسات تجارة النفط بين الدول الأعضاء، لضمان أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي النفط. واستمرار الإمدادات من البترول بشكل فعال ومنتظم إلى الدول المستهلكة؛ وضمان جني أرباح عادلة للبلدان المستثمرة في هذه الصناعة.

المصدر: وزارة النفط والغاز+ قناة ليبيا الأحرار

The post في ظل سعي ليبيا لزيادة إنتاجها.. أمين عام منظمة “أوبك” يحط في طرابلس appeared first on ليبيا الأحرار.

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