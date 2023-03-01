صحيفة كاثمريني: استئناف الرحلات الجوية بين أثينا و بنغازي ابتداء من غداً

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن الرحلات الجوية بين أثينا ومدينة بنغازي ستنطلق اليوم الخميس حيث سيتم تنفيذ رحلات أثينا بنغازي بواسطة شركات الطيران “Air Mediterranean “ومن المقرر أن تقوم شركة بالرحلة الأولى في 2 من شهر مارس .

وبحسب صحيفة “كاثمريني” اليونانية أنه من المتوقع أن يعزز الخط الجوي بين أثينا وبنغازي العلاقات بين الشعبين بالتزامن مع إطلاق تأشيرات الدخول إلى اليونان والتي ستصبح الطلبات متاحة في القنصلية اليونانية في بنغازي كما سيتم تعزيز القطاعات التجارية والاقتصادية وكذلك التدفقات التجارية والسياحية من خلال الرحلات الجوية الجديدة .

كما تم التأكيد على تكثيف الاتصالات الثقافية لتكون بمثابة جسر للصداقة والتفاهم المتبادل بين الشعبين وفقا للصحيفة .

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