العاملون بقطاع الزراعة الجفرة يعلقون العمل احتجاجًا لعدم تضمينهم في جدول المرتبات الموحد

هون 01 مارس 2023 (وال)- أعلن العاملون في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وجهاز الشرطة الزراعية ببلدية الجفرة تعليق العمل احتجاجًا على عدم تضمين مرتباتهم الزيادات المالية وفق جدول توحيد المرتبات للعاملين بالدولة الليبية.

كما أعلنوا وقوفهم وتضامنهم مع زملائهم في القطاعَ وكافة الأجهزة التابعة له في حراك (حتى أنا ليبي) في البلاد، مطالبين بالعدالة والمساواة إسوة بباقي القطاعات.

وأكدوا في بيان أصدروه خلال وقفة احتجاجية لهم اليوم أمام مقر ديوان قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بأنهم سيستمرون في تعليق العمل إلى حين الاستجابة لمطالبهم أو الدخول في اعتصام مفتوح. (وال)

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