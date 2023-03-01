الصناعة تصدر منشورا يلزم الجهات التابعة لها بأخذ إذن قبل إبرام عقود واتفاقيات استثمار وإيجار

أصدر وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد ابوهيسة، اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، منشورا بشأن قيام بعض الجهات التابعة بإبرام عقود واتفاقيات استثمار وإيجار وتخصيص مواقع دون أخذ الإذن من الوزارة، والذي يطلب فيه إخطار الوزارة بأية تعاقدات تمت في السابق لمراجعتها والتحقق من صحتها تمهيدا لاعتمادها وأخذ الإذن الكتابي من الوزير.

وطالب ابوهيسة التقيد بما ورد في منشوره، مشيرا بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة، وذلك حفاظا على المال العام والثروات المعدنية.