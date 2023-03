“ابو هيسة”يصدر منشور بشأن قيام بعض الجهات التابعه لوزارة الصناعة بإبرام عقود واتفاقيات استثمار وايجار وتخصيص مواقع دون أخذ الإذن

اصدر وزير الصناعة والمعادن “احمد ابوهيسة” بحكومة الوحدة الوطنية ، اليوم الاربعاء منشور بشأن قيام بعض الجهات التابعه بإبرام عقود واتفاقيات استثمار وايجار وتخصيص مواقع دون أخذ الإذن من الوزارة، والذي يطلب فيه اخطار الوزارة بأية تعاقدات تمت في السابق لمراجعتها والتحقق من صحتها تمهيدا لاعتمادها وأخذ الاذن الكتابي من الوزير.

وطلب “ابوهيسة” التقيد بما ورد في منشوره، مشيراً بأن الوزارة ستتخد الاجرارءات اللازمة، وذلك حفاظاً على المال العام والثروات المعدنية.

