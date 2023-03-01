ليبيا المركزي يُفعّل نظم ( RTGS و ACH ) على مرتبات الدولة لضمان وصولها في نفس اليوم لمستحقيها

طرابلس 01 مارس 2023 (وال)- عقد المجلس الوطني للمدفوعات بمصرف ليبيا المركزي، اجتماعه الأول لسنة 2023 برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

هذا وتم خلاله مناقشة الضوابط التنظيمية لشبكة الدفع المحلية والتقرير السنوي لإستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة واستحداث نظام المدفوعات الفورية ” Instant Payment ” واضافةً لاستخدام الشفرة الذكية ( smart card) .

وتم قرر خلال تفعيل نظم ” RTGS و ACH ” على مرتبات الدولة لضمان وصولها في نفس اليوم لمستحقيها. (وال)

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