لمناقشة تسريع صرف المرتبات، الدبيبة والكبير وعدد من مديري المصارف يعقدون اجتماعاً موسعاً

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً ضم كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي ومديري مصارف الجمهورية الصحاري الوحدة وشمال أفريقيا إضافة لوزير المالية وعدد من مديري إدارات وزارته.

وناقش الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات في مصرف الجمهورية بالمدينة القديمة صرف مرتبات الموظفين والعمل على تسريعها لتصل إلى مستحقيها في وقت مناسب.

وأكد المحافظ في كلمته أن لجنة المدفوعات الوطنية بالمصرف تعمل بشكل مستمر لتطوير نظامها، كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال المنظومة المالية العامة التي تنفذها وزارة المالية، وتنظيم مراقبات الخدمات المالية بالمناطق، وأكد وزير المالية أن وزارته تعمل مع المركزي لتفعيل الإجراءات الإلكترونية بينهما، لضمان الانسيابية في العمل.