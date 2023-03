اجتمع رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” بقاعة الاجتماعات في مصرف الجمهورية مع محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير”

ووزير المالية “خالد المبروك” لمُتابعة صرف مرتبات الموظفين والعمل على تسريعها لتصل إلى مستحقيها في وقت مناسب، بحضور عدد من مديري مصارف التجارية، ومديري الإدارات بوزارة المالية والمركزي.

وأصدر “الدبيبة” تعليماته لوزارة المالية، بزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية، وتكثيف التعاون مع المركزي من أجل مُطابقة البيانات ومُعالجة الصعوبات التي تعيق أوجه التعاون بينهما.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة استكمال منظومة المالية العامة التي تنفذها وزارة المالية، وتنظيم مراقبات الخدمات المالية بالمناطق، معتبرا أن تنفيذ هذه الخطوات سيساعد في تنظيم العلاقة بين المركزي ووزارة المالية، موضحاً بأنه سيسهم في صرف المرتبات بشكل أسرع وأكثر دقة.

ومن جانبه أكد “الكبير” في كلمته بأن لجنة المدفوعات الوطنية بالمصرف تعمل بشكل مستمر لتطوير نظامها، ولا بد من إعطاء أولوية لتسريع إحالة المرتبات، من خلال هذا النظام الذي يتطلب التنسيق مع وزارة المالية وتكليف فريق عمل مشترك لتنفيذه.

كما أكد “المبروك” بأن وزارته تعمل مع المركزي لتفعيل الإجراءات الإلكترونية بينهما، لضمان الانسيابية في العمل.

The post “الدبيبة” يتابع مع “الكبير” و”المبروك” صرف مرتبات الموظفين والعمل على تسريعها لتصل إلى مستحقيها appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا