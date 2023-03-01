مراسل (وال): دوريات جهاز الحرس البلدي سرت تُصادر كمية كبيرة من البصل المصري غير صالحة للاستهلاك

سرت 01 مارس 2023 (وال)- صادرت دوريات جهاز الحرس البلدي فرع سرت، كمية كبيرة من البصل المصري تقدر بــ (2250) كيلو غرام غير صالحة للاستهلاك.

هذا وتمكنت الدوريات من ضبط هذه الكمية خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها في السوق العام للخضروات بسرت ومحال التجارية رفقة أعضاء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومكتب الإصحاح البيئي.

وأوضح رئيس فرع الجهاز عميد جمعة أمبية لمراسل (وال) أن هذه الشحنة التي تم ضبطها غير صالحة للاستهلاك، ويوجد بها تعفن أسود وغير مطابقة للمواصفات القياسية للبصل الجاف وضارة بالصحة العامة.

وناشد رئيس جهاز الحرس البلدي سرت المواطنين بعدم شراء هذا النوع من من البصل حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.(وال)

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