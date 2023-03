أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال لقائه اليوم الأربعاء مع أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” “هيثم الغيص” بالعاصمة طرابلس، بأن هذه الزيارة تعكس مدى تعافي ليبيا في كل المجالات بما فيها القطاع النفطي.

وأضاف “الدبيبة” بأن وجود شخصية عربية في منصب الأمين العام لمنظمة “أوبك” هو أمر يساعد في تنسيق الجهود بين البلدان العربية المصدرة للنفط لزيادة الاستثمار بينها وتوحيد المواقف الفنية والاقتصادية في كثير من المسائل المعروضة داخل المنظمة، مبدياً رغبة ليبيا في تطوير وزيادة التعاون بين مؤسساتها ذات العلاقة والمنظمة في كافة المجالات المتعلقة بالنفط والغاز.

من جانبه أعرب “الغيص” عن سعادته بزيارة ليبيا وشكره للحكومة على دعمها لقطاع النفط وتخصيص الميزانيات اللازمة لتطويره، مؤكداً أهمية ليبيا في المنطقة والعالم في مجالي إنتاج النفط والغاز.

"الدبيبة": زيارة الأمين العام لمنظمة "أوبك" إلى ليبيا تعكس مدى تعافي البلاد في كل المجالات بما فيها القطاع النفطي

