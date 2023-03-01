وصول 19 محطة كهربائية جاهزة إلى ميناء طرابلس البحري

طرابلس 01 مارس 2023 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء ضمن جهود مجلس إدارة الشركة لتحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية، عبر استكمال مشاريع الطاقة الكهربائية عن وصول 19 محطة كهربائية جاهزة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء – عبر صفحتها بموقع فيسبوك – الثلاثاء وصول تسعة عشر محطة كهربائية جاهزة سعة ( 1000 ) ك.ف.أ ( 500 ) ك.ف.أ موردة من شركة مديليك عبر ميناء طرابلس البحري، مبنية أن العمل جارٍ لنقل المحطات إلى المخازن الرئيسة للشركة، تلبية لاحتياجات المستهلكين من الطاقة الكهربائية وتحسين وضع الشبكة الكهربائية في كافة المناطق. (وال)

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