اقتصاد الظل في ليبيا.. لا أرقام محددة ونسبة منخفضة مقارنة بالدول النامية

كشف تقرير أعده المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات أن حجم اقتصاد “الظل” في ليبيا منخفض مقارنة مع الدول النامية الأخرى.

وذكر التقرير أنه لا يمكن تقدير نسبة اقتصاد الظل في ليبيا بسبب أن النسبة الأكبر من الاقتصاد فيها يعتمد علىى النفط، إلى جانب وجود اعتبارات أخرى كالتضخم وحجم الأموال المتداولة في السوق.

وأضاف التقرير أن دراسة تحليلية بحثت اقتصاد الظل في ليبيا بين عامي 1986 و2021 أظهرت أن لكل 100% من النمو في هذا الاقتصاد يواجهه نموا رسميا نسبته 35%.

وتابع التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية لظهور اقتصاد الظل في ليبيا، هو تضخم دور الدولة في النشاط الاقتصادي الوطني، وزيادة البيروقراطية والتشريعات والقيود المفروضة.

وأشار التقرير إلى ندرة البيانات والدراسات والمعلومات التي تسهم في إيجاد تقديرات موضوعية لحجم هذه الظاهرة في ليبيا وكذلك آثارها المختلفة سواء كانت الإيجابية أو السلبية.

وبين التقرير أن أسباب تنامي ظاهرة اقتصاد الظل ترجع إلى فقدان ثقة الأفراد في العدالة الاجتماعية، وعدم الرضا عن البنية التشريعية والإدارية في الدولة.

المصدر: المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات

