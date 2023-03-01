الدبيبة يشدد على ضرورة استكمال منظومة وزارة المالية العامة

طرابلس 1 مارس 2023 م(وال)-شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء على ضرورة استكمال منظومة وزارة المالية العامة ، وتنظيم مراقبات الخدمات المالية بالمناطق. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مصرف الجمهورية بالمدينة القديمة بحضور رئيس الحكومة ومحافظ المصرف المركزي، ووزير المالية ومديري مصارف (الجمهورية،الصحارى، شمال أفريقيا، الوحدة)، لمُتابعة صرف مرتبات الموظفين […]

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