“المنفي” يستقبل رفقة عون أمين منظمة الدول المصدرة للنفط.. وهذه التفاصيل

قام رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الأربعاء باستقبال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) “هيثم الغيص”، ووزير النفط والغاز “محمد عون” والوفد المرافق لهم .

بدوره أكد “المنفي” على دور المنظمة الاقتصادى، وأنّ الدولة الليبية تولي اهتماماً كبيراً لقطاع النفط والغاز وتعمل على دعمه .

وأضاف بالتأكيد أنّ ليبيا لديها خبرات مثل هذه الخبرات الليبية التي تعمل معكم في المنظمة، كما لدينا خبرات تعمل في كثير من المنظمات وتعتبر ذات كفاءة وقدرة عالية.

قال عون كذلك: “قطاع النفط مهم جداً في ليبيا ونعمل على دعمه ونطمح لاستقرار إنتاجه بالرغم من التدخلات الإجابية والسلبية، وإنّ دعم القطاع بالكفاءات وعلى رأسها الوزير من خلال علاقاته سيساعد على ديمومة الإستقرار في الإنتاج خصوصاً في ظلّ الظروف الدولية المؤثرة علينا كما نطمح لدعم المنظمة في المحافل الدولية للخروج من المحنة” .

كما قال الأمين العام بأنه سيكون لليبيا وإستقرارها دور في تحقيق إستراتيجيات المنظمة والدول التي خارج المنظمة التي تمثل نصف الإنتاج العالمي لتساهم في إستمرار المحافظة على وضع المنظمة بالرغم من التحديات السياسية والدولية وفترة جائحة كورونا، وخاصة إننا مقبلون على إنتعاش أكثر في السوق العالمي للنفط بإنفتاح السوق النفطي.

و من جانبه أكدّ “عون” على دور ليبيا الفعال في المنظمة، وبأنّ المنظمة لها دور كبير في المحافظة على دعم ليبيا في إستثنائها من التخفيضات التي تحت الدول والأعضاء تقديراً لظروفها وأنهم في وزارة النفط سيعملون على إستقرار السوق والمحافظة على الإنتاج والعمل على زيادة قدرته من خلال إجراء الكثير من الدرسات والتي من بينها النفط الصخري ، والذي تعتبر ليبيا خامس دولة على مستوى العالم من حيث احتياطياته وانهم بصدد بدأ الحفر التجريبي لبعض الأبار بإعتباره سيد الأدلة وبالإضافة للعمل إجراء الدرسات السنوية للقطع الليبية الغير مستكشفة و التي تصل 40% منها تطوير المستكشف.

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