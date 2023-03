ترأس وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية “وليد اللافي” اليوم الأربعاء الاجتماع الأول للجنة رفع الحظر الجوي على شركات النقل الجوي الليبية بالأجواء الأوروبية، بحضور وكيل وزارة المواصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات المُكلف ومدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية ومندوبين عن جهازي الأمن الداخلي والمخابرات.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع وضع خطة وإجراءات سريعة لإعادة فتح الأجواء الأوروبية، بداية بالتنسيق مع إيطاليا لاستئناف الرحلات بين البلدين والانتقال إلى مرحلة الرفع النهائي والسماح للطائرات المُسجلة في ليبيا بعبور الأجواء والهبوط في المطارات الأوروبية، ورفع الحظر المفروض من المفوضية الأوروبية على شركات الطيران الليبية منذ عام 2014.

The post “وليد اللافي” يترأس الاجتماع الأول للجنة رفع الحظر الجوي عن شركات النقل الجوي الليبية بالأجواء الأوروبية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا