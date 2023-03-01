وزارة الثروة البحرية تخاطب المالية بشأن الإفراجات والزيادات

خاطبت وزارة الثروة البحرية، وزارة المالية للاسراع في تنفيذ الإفراجات المالية والزيادات حسب جدول المرتبات الموحد خلال شهري 2/1 من العام 2023 .

وأشارت وزارة الثروة البحرية الى قيام موظفي القطاع بالاعتصام امام مقر ديوان الوزارة امس الثلاثاء للمطالبة بتنفيذ جدول المرتبات الموحد والافراج عن مرتبات الموظفين الذي سبق تعيينهم خلال السنوات الماضية أسوه بباقي قطاعات الدولة .

ودعت الوزارة، الادارة الميزانية بالمالية بالاسراع في تنفيذ الجدول الموحد للمرتبات والافراجات المالية اللازمة للموظفين المتعيينين منذ سنوات .