خلال لقاء مع “الدبيبة” “الغيض” يؤكد على أهمية ليبيا في المنطقة والعالم في مجالي إنتاج النفط والغاز

التقى رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك “هيثم الغيص”، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ووزيري النفط والغاز “محمد عون”، والمالية “خالد المبروك”.

وأشار “الدبيبة” إلى أن وجود شخصية عربية في هذا المنصب أمراً يساعد في تنسيق الجهود بين البلدان العربية المصدرة للنفط لزيادة الاستثمار بينها، وتوحيد المواقف الفنية والاقتصادية في كثير من المسائل المعروضة داخل المنظمة، مبدياً رغبة ليبيا في تطوير وزيادة التعاون بين مؤسساتها ذات العلاقة والمنظمة في كافة المجالات المتعلقة بالنفط والغاز.

كما أشار “الغيص” إلى دعم الحكومة لقطاع النفط وتخصيص الميزانيات اللازمة لتطويره، مؤكداً أهمية ليبيا في المنطقة والعالم في مجالي إنتاج النفط والغاز، وانضمت ليبيا للمنظمة عام 1962 كسابع عضو بها.

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