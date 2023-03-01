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بالصور : اطلاق حملة جديدة على الانشطة التجارية و الخدمية في بنغازي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، اليوم الاربعاء عن اطلاق حملة جديدة على استغلال الفضاء العام .

قام جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي بقيادة رئيس الجهاز اللواء// توفيق المسماري و برفقة مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي العميد// فرج العقوري بحملة مكثفة على الانشطة التجارية و الخدمية في نطاق بلدية بنغازي استهدفت كل من يستغل الفضاء العام من معارض السيارات و المحاجر و تشاركيات الأفراح و خيم الخضروات و المحلات التجارية.

و في كلمة لرئيس الجهاز لمنتسبي فرع الحرس البلدي بنغازي قبل انطلاق الحملة حيا فيها جهودهم المبذوله في المحافظة على الأمن الغذائي و الدوائي للمواطن.

واعطى رئيس الجهاز تعليماته المشدده بتكثيف العمل و المجاهرة باختصاص جهاز الحرس البلدي و تطبيقه على أرض الواقع و استكمال مابدأت به القوات المسلحة و وزارة الداخلية من ازالة العشوائيات و اوكار الفساد.

والجدير بالذكر بأن الدوريات قامت بالمرور على اصحاب المعارض و المحاجر و اخذ عليهم تعهد بازالة جميع العروض في مده اقصاها 15 يوم تبداء من اليوم بعدها سيتم مصادرة جميع العروضات في الفضاء العام.

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