“اللافي” يناقش رفع الحظر الجوي على شركات النقل الجوي الليبية بالأجواء الأوروبية

اجتمع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية “وليد اللافي”، بلجنة رفع الحظر الجوي على شركات النقل الجوي الليبية بالأجواء الأوروبية، وحضر الاجتماع كلا من وكيل وزارة المواصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات المُكلف، ومدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية ومندوبين عن جهازي الأمن الداخلي والمخابرات.

حيث تم خلال الاجتماع وضع خطة وإجراءات سريعة لإعادة فتح الأجواء الأوروبية، بداية بالتنسيق مع إيطاليا لاستئناف الرحلات بين البلدين والانتقال إلى مرحلة الرفع النهائي والسماح للطائرات المُسجلة في ليبيا بعبور الأجواء والهبوط في المطارات الأوروبية.

كما تم الإشارة إلى أن قرار حظر الشركات الليبية من الطيران في الأجواء الأوروبية، اتخذ سنة 2014، بعد إعلان المفوضية الأوروبية حظر التعامل مع جميع شركات النقل، ومنع طائراتها المسجلة تحت رمز (#5A) من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي والهبوط والإقلاع من مطاراته.

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