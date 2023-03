المؤسسة الوطنية للنفط: “ندين ونرفض أكاذيب المشري ونطالبه بالاعتذار”

أدانت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الأربعاء ما صرح به رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” عن تبعية المؤسسة لدولة الإمارات وحصولها على امتيازات خاصة في قطاع النفط الليبي وحمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة للجنسية الإماراتية، مؤكدة بأن كل هذا عارٍ عن الصحة تماماً ومجرد “أكاذيب” بحسب وصف البيان.

وأضافت المؤسسة في بيانها بأن ما ذكره “المشري” هي ادعاءات زائفة لا علاقة لها بالحقيقة، مؤكدة بأنه لا تفسير لذلك إلاّ بكونه يأتي ضمن حملة ممنهجة ربما يكون “المشري” من مفتعليها وقادتها تهدف إلى ضرب قطاع النفط الليبي وزعزعة استقراره الإداري وإدخال هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي في الصراعات السياسية.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط “المشري” بالإعتذار عن تجاوزاته وافتراءاته، مؤكدة بأنها تحتفظ ورئيس مجلس إدارتها بحقها في اللجوء إلى القضاء الوطني إن لم يتوقف “المشري” عن ادعاءاته.

