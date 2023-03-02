ما هي خطة وزارة الاقتصاد الليبية لتطوير هيئة المعارض؟

عقد وزير الاقتصاد والتجارة الليبية “محمد الحويج” يوم أول أمس الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لتطوير هيئة المعارض.

وحضر الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” إضافةً إلى عدد من وكلاء الوزراء للشؤون الاقتصادية والمناطق الحرّة.

بدوره أشار الحويج إلى النقلة النوعية التي شهدتها المعارض رغم ضعف الإمكانيات، مشدداً على ضرورة العمل لجعل معرض ليبيا ضمن المعارض المتنافسة عالمياً من خلال تقديم كافة الإمكانيات والخدمات وفق المواصفات العالمية للمعارض.

وشدّد رئيس هيئة الرقابة على أهمية الاستفادة من القطاع الخاص في استثمار المشروع لدعم الاقتصاد وتحقيق سرعة التنفيذ.

وحثّ “الشنطي” على توحيد الواجهة الأمامية للمعارض لتعكس الهوية التاريخية للمعرض الليبي الأصيل.

بدوره، استعرض رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض”عصام العول” الخطة الإستراتيجية للهيئة في تنفيذ معرض طرابلس الجديد في منطقة العامرية.

وأكّد “العول” على أهمية موقع المعرض الإستراتيجي، حيث يبعد عن مطار طرابلس مسافة 20 كم، وعن مطار معيتيقة 49 كم.

وتولي وزارة الاقتصاد اهتماما كبيرا بتطوير المعارض لتعكس حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي تراجعت في السنوات الماضية.