التكنولوجيا ستدفع بالهند إلى مصاف الدول المتقدمة في 2047

قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي الثلاثاء ، إن استخدام التكنولوجيا سيساعد الهند على تحقيق هدفها في أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047، مشيراً إلى البنية التحتية الرقمية الضخمة والحديثة التي يتم تأسيسها لتتأكد من حصول جميع المواطنين على فوائد الثورة الرقمية، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» الهندية.

وقال مودي في كلمة أمام ندوة عبر الإنترنت بعد إقرار الميزانية عنوانها «إطلاق الإمكانات: تخفيف سبل المعيشة باستخدام التكنولوجيا»، إن الحكومة تريد خفض تكلفة امتثال الأنشطة التجارية الصغيرة، وطلب من القائمين على تلك الصناعة صياغة قائمة بعناصر بالامتثال غير الضرورية التي يمكن شطبها.

ويعني الامتثال هنا، السياسات والضوابط الأساسية المستخدمة من قبل الشركة والتي تُفرض على الموظفين بهدف الامتثال للمعايير التي توفر بيئة عمل مناسبة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهند تعمل على تأسيس بنية تحتية رقمية حديثة، والتأكد من تمتع كل قطاعات المجتمع بفوائد الثورة الرقمية.

وقال مودي إن التقنيات مثل تقنية الجيل الخامس (جي 5) والذكاء الاصطناعي تتصدر المحادثات الآن وهي بصدد تحويل مجالات مثل الطب والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأضاف رئيس الوزراء: «الآن لا يوجد حائل بين مظالمكم وبين الإنصاف، إنها التكنولوجيا فحسب».