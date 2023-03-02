تغييرات جديدة.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 02 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 02 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8293 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1384 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7894 دينار، والدولار الكندي 3.5466 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2557 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2868 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3148 دينار، والدينار التونسي 1.5392 دينار، والدرهم المغربي 0.4652 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: