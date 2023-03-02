بلدي بنغازي يبحث عودة الشركات الأمريكية للعمل وتنفيذ مشاريع في المدينة

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أمس الأربعاء 1 مارس 2023، مع رئيس الغرفة التجارية الأمريكية الليبية ديبي هرست، سبل عودة الشركات الأمريكية للعمل في مدينة بنغازي والتعاون بين رجال الأعمال والقيام بزيارات عمل مشتركة.

كما تم خلال اجتماع مناقشة أهم المشاريع التي يمكن تنفيذها والمستهدفة، والتي تعتبر ذات أولوية خلال الفترة القادمة، في مجالات البنية التحية، والكهرباء والصحة والتعليم وتقنية المعلومات والفرص المتاحة للشركات الأمريكية.