نشرت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس، بإنها تواصل نقل الشحنات الخاصة بمكونات شبكة التوزيع إلى الإدارات المعنية بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية والوسطى .

وأكد المكتب الاعلامي لشركة العامة للكهرباء بأن سيتم نقل باقي الشحنات حسب آلية العمل المتبعة وذلك ضمن توفير الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الضرورية الخاصة بالتقسيمات الإدارية التابعة لها، موضحا ذلك لتحسين الجهد ومعالجة المختنقات لضمان استمرار التيار الكهربائي بالمناطق .

The post العامة للكهرباء: نواصل نقل الشحنات الخاصة بمكونات شبكة التوزيع إلى الإدارات المعنية لجميع المناطق الليبية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا