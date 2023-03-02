صحيفة بريطانية تعتذر من فائز السراج .. وتسحب اداعاءتها حوله .. تابع التفاصيل

قدمت صحيفة ذا ميرو البريطانية اعتذاراً لرئيس المجلس الرئاسي السابق “فائز السراج” وذلك لنشرها مقال سابق يفيد بكون السراج رئيس وزراء ليبيا في عهد العقيد القذافي وأنه قام بشراء والتحصل على جنسية (جمهورية فانواتو) لينأى بنفسه عن ماضيه المشكوك فيه.

وقالت: نحن نعترف أن هذه إدعاءات خاطئة عوضاً من أن يكون رئيساً للوزراء في عهد العقيد القذافي. تم اختيار السراج ودعمه من قبل المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والعدالة بعد سقوط نظام القذافي وقيادة المعركة ضد عدوان داعش , مع سحبها الادعاءات واعتذارها بدون تحفظ للسيد السراج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية