عرض فندق ليبي للبيع بجمهورية أفريقيا الوسطى … تابع التفاصيل

تم عرض عقار للبيع بالمزاد العلني وهو عبارة عن بناية تتكون من 3 طوابق ودور أرضي ويرجع للدولة الليبية حيث يقع هذا العقار في “بانغي” بجمهورية أفريقيا الوسطى ويتمتع بكافة وسائل الراحة والمباني الملحقة به بمساحة 6120.75 ويخضع لسند رقم 6012 مملوك من قبل الدولة الليبية .

يتم هذا البيع بناءً على طلب دولة إفريقيا الوسطى الذي اتخذته وزارة الدولة المكلفة بالعدل حيث سوف يتم تأكيد عملية التحكيم يوم الأربعاء 15 مارس في محكمة “دي قراند” وعلى ضوء هذه المحكمة سوف يتم اتخاد قرار فيما يخص العقار .

كما يوجد أيضا عقار آخر مملوك للدولة الليبية يقع في بانغي (جمهورية أفريقيا الوسطى) ، يسمى” LAAICORCA ” بجميع أجزائه ومبانيه الملحقة ، بمساحة 51431.40 متر مكعب بشرط ملكية الأرض رقم 5776 .

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