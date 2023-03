“المشري” يصوت على التعديل الدستوري 13 الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع الأعلى للدولة

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، جلسة طارئة بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وتم التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

حيث صوت المجلس خلال الجلسة ، بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، و تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة.

